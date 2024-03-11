"Немає сенсації". Гетманцев про зниження кредитного рейтингу України

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Цими днями міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України з CCC до CC, залишивши негативний прогноз. За шкалою агентства рейтинг знижено до категорії "дефолт емітента ще не відбувся, але майже невідворотний". Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що "насправді тут немає сенсації".

Він пояснив, що Україна (Мінфін) готується до продовження реструктуризації комерційного зовнішнього держборгу (перед власниками єврооблігацій, ВВП-варрантів), переговори стосовно цього мають бути завершені до серпня 2024 року.

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"За критеріями рейтингових агентств, операції реструктуризації (відстрочення виплат) підпадають під угоди щодо обміну проблемного боргу, тому до них застосовується визначення дефолту. Відповідно, напередодні переговорів рейтингові агентства почнуть знижувати суверенний кредитний рейтинг України та наші рейтинги в іноземній валюті до останнього переддефолтного рівня, що першим власне і зробило S&P. Найближчим часом за ним підуть інші агентства — Fitch, Moody's", – зазначив Гетманцев.

Напередодні домовленостей або за фактом домовленостей рейтинги буде знижено до рівня вибіркового/обмеженого дефолту. Та сама ситуація була й у 2022 році, коли було проведено першу реструктуризацію зовнішнього комерційного держборгу, нагадав він.

"Після юридичного завершення процедури обміну та набуття чинності нових умов щодо реструктуризованих випусків можна очікувати на певне підвищення суверенного кредитного рейтингу України та рейтингу в іноземній валюті. Це базовий сценарій, що підкріплюється програмою EFF із МВФ. Нагадаю, за цим сценарієм у грудні Україна провела успішну боргову реструктуризацію, зафіксувавши відстрочення в обслуговуванні та погашенні зовнішнього держборгу перед країнами G7 та Паризьким клубом до березня 2027 року. Реструктуризація боргу перед зовнішніми комерційними кредиторами також передбачена "парасолькою" програми EFF", – додав Гетманцев.

Отже, за його словами, з великою ймовірністю, вона також буде досягнута.

"Проте говорити про умови реструктуризації наразі зарано, тому що для її проведення потрібна згода не менше як 75% власників відповідних цінних паперів. Будь-які домисли щодо боргової реструктуризації на даному етапі – чиста спекуляція", – наголосив чиновник.