"Нет сенсации": Гетманцев о снижении кредитного рейтинга Украины

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

На днях международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины с CCC до CC, оставив негативный прогноз. По шкале агентства рейтинг снижен до категории "дефолт эмитента еще не состоялся, но почти неотвратимый". Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что "на самом деле здесь нет сенсации".

Он пояснил, что Украина (Минфин) готовится к продолжению реструктуризации коммерческого внешнего госдолга (перед собственниками еврооблигаций, ВВП-варрантов), переговоры о которых должны быть завершены до августа 2024 года.

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"По критериям рейтинговых агентств, операции реструктуризации (отсрочка выплат) подпадают под соглашения об обмене проблемного долга, поэтому к ним применяется определение дефолта. Соответственно, накануне переговоров рейтинговые агентства начнут снижать суверенный кредитный рейтинг Украины и наши рейтинги в иностранной валюте до последнего преддефолтного уровня, что первым собственно и сделало S&P. В ближайшее время за ним последуют другие агентства — Fitch, Moody's", – отметил Гетманцев.

В преддверии договоренностей или по факту договоренностей рейтинги будут снижены до уровня выборочного/ограниченного дефолта. Такая же ситуация была и в 2022 году, когда была проведена первая реструктуризация внешнего коммерческого госдолга, напомнил он.

"После юридического завершения процедуры обмена и вступления в силу новых условий относительно реструктуризированных выпусков можно ожидать определенного повышения суверенного кредитного рейтинга Украины и рейтинга в иностранной валюте. Это базовый сценарий, подкрепляемый программой EFF с МВФ. Напомню, по этому сценарию в декабре Украина провела успешную "долговую реструктуризацию, зафиксировав отсрочку в обслуживании и погашении внешнего госдолга перед странами G7 и Парижским клубом до марта 2027 года. Реструктуризация долга перед внешними коммерческими кредиторами также предусмотрена "зонтиком" программы EFF", – добавил Гетманцев.

Следовательно, по его словам, с большой вероятностью, она также будет достигнута.

"Впрочем, говорить об условиях реструктуризации пока рано, потому что для ее проведения нужно согласие не менее 75% владельцев соответствующих ценных бумаг. Любые домыслы относительно долговой реструктуризации на данном этапе – чистая спекуляция", – подчеркнул чиновник.