S&P знизило рейтинг України та прогнозує дефолт за зовнішніми боргами

Долар, валюта (Фото: Pexels)

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг України в іноземній валюті, змінивши його з "ССС" на "СС", повідомляє Reuters.

"З огляду на значну шкоду, завдану фізичному та людському капіталу, середньострокові економічні перспективи України характеризуються високим ступенем невизначеності", – йдеться у звіті S&P.

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Агентство повідомило, що його прогноз по рейтингу України за зобов'язаннями є негативним.

В S&P заявили, що очікують, що Україна розпочне офіційні переговори з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини 2024 року.

"Ми очікуємо, що український уряд почне офіційні переговори про реструктуризацію боргу з приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини поточного року. Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями", – йдеться у повідомленні.

У квітні 2023 року міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з "CCC+" до "CCC" з негативними прогнозами.

Від початку повномасштабного вторгнення державний борг збільшився вдвічі (на 2,758 трлн грн), у валютному еквіваленті – на 55% (на $51,6 млрд). Основний приріст державного боргу обумовлений залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів від ЄС, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій.

Частину зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами (єврооблігації, ВВП–варранти) – до серпня 2024 року. За програмою EFF зараз готуються переговори щодо продовження реструктуризації до 2027 року.