S&P снизило рейтинг Украины и прогнозирует дефолт по внешним долгам

Доллар, валюта (Фото: Pexels)

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг Украины в иностранной валюте, сменив его с "ССС" на "СС", сообщает Reuters.

"Учитывая значительный ущерб, причиненный физическому и человеческому капиталу, среднесрочные экономические перспективы Украины характеризуются высокой степенью неопределенности", – говорится в отчете S&P.

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Агентство сообщило, что его прогноз по рейтингу Украины по обязательствам отрицательный.

В S&P заявили, что ожидают, что Украина приступит к официальным переговорам с частными кредиторами о реструктуризации долга в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине 2024 года.

"Мы ожидаем, что украинское правительство начнет официальные переговоры о реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине текущего года. Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам ", – говорится в сообщении.

В апреле 2023 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ до CCC с негативными прогнозами.

С начала полномасштабного вторжения государственный долг увеличился вдвое (на 2,758 трлн. грн), в валютном эквиваленте – на 55% (на $51,6 млрд). Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов от ЕС, правительств других стран, международных финансовых организаций.

Часть внешнего долга реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП-варранты) – до августа 2024 года. По программе EFF сейчас готовятся переговоры по продолжению реструктуризации до 2027 года.