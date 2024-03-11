Доллар и евро дорожают. Курсы валют в банках

Доллар подорожал на 9 копеек, евро – на 13

Фото: Pixabay

В понедельник, 11 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 9 коп. и составил 38,06 грн. Курс продаж увеличился на 8 коп. — до 38,57 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,45 грн, максимальный – 38,35 грн. Для продажи минимальный курс – 38,4 грн, максимальный – 38,8 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составляет 41,50 грн. Курс продаж поднялся на 10 коп. — до 42,28 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,7 грн, максимальный – 41,9 грн. Для продажи минимальный курс – 42,04 грн, а максимальный – 42,7 грн.

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