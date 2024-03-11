Доллар и евро дорожают. Курсы валют в банках
В понедельник, 11 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 9 коп. и составил 38,06 грн. Курс продаж увеличился на 8 коп. — до 38,57 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,45 грн, максимальный – 38,35 грн. Для продажи минимальный курс – 38,4 грн, максимальный – 38,8 грн.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составляет 41,50 грн. Курс продаж поднялся на 10 коп. — до 42,28 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,7 грн, максимальный – 41,9 грн. Для продажи минимальный курс – 42,04 грн, а максимальный – 42,7 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- "Нет сенсации": Гетманцев о снижении кредитного рейтинга Украины
- Курс доллара растет. Официальный курс валют
Читайте также