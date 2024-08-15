Долар у банках подешевшав на 10 копійок. Готівкові курси

Курси іноземної валюти в банках у четвер рухаються в різні боки: долар подешевшав, євро подорожчало

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У четвер, 15 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, знизився на 10 коп. і складає 41,03 грн. Курс продажу зменшився на 9,5 коп. — до 41,52 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,50 грн, максимальний – 41,20 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,35 грн, максимальний – 41,70 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 4 коп. і становить 45,04 грн. Курс продажу збільшився на 4 коп. — до 45,79 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,25 грн, максимальний – 45,40 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,50 грн, а максимальний – 46,00 грн.