Повернення в Україну активів: працюватимуть 11 держструктур, зокрема усі спецслужби

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Кабінет міністрів затвердив план заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2024-2025 роки. Розпорядження про це № 759-р ухвалено 13 серпня 2024 року й оприлюднене 14 серпня

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"План передбачає розробку десятків законодавчих ініціатив, покликаних посилити сферу розшуку та управління арештованими активами в Україні та наблизити її до найкращих міжнародних стандартів", – зазначає щодо цього голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

План заходів передбачає створення Кабміном міжвідомчої робочої групи з цих питань, до якої увійдуть АРМА, Міністерство юстиції, Держфінмоніторинг, Державна податкова служби, Державна митна служба, Національна поліція, Бюро економічної безпеки, Національне антикорупційне бюро, а також – у разі згоди – Офіс генерального прокурора, СБУ, Державне бюро розслідувань.

Вони також мають проаналізувати законодавство щодо питань повернення активів, до 2025 року розробити та затвердити зміни до нього для повернення активів.

"На сьогодні суми незаконно набутих в Україні й виведених за кордон активів обчислюються сотнями мільйонів доларів США. Повернення таких активів в Україну за останні роки декларується як національний інтерес та один з пріоритетів у роботі органів прокуратури та правоохоронних органів", – зазначено в тексті Стратегії.

Серед іншого, вона передбачає розвиток міжнародного співробітництва, зокрема для проведення фінансових розслідувань, виплати компенсації, відшкодування збитків або шкоди, завданих Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень і в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України.

АРМА як орган, що формує та реалізує державну політику у сфері виявлення та розшуку арештованих активів, розробило Стратегію повернення активів на 2023-2025 роки, яку 1 серпня 2023 року схвалив уряд. Розробка стратегії була передбачена виконанням Державної антикорупційної програми та зобов'язаннями України перед ЄС.