Возвращение в Украину активов: будут работать 11 госструктур, в том числе все спецслужбы

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Кабинет министров утвердил план мер по реализации Стратегии возвращения активов на 2024–2025 годы. Распоряжение об этом № 759-р было принято 13 августа 2024 года и обнародовано 14 августа.

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"План предусматривает разработку десятков законодательных инициатив, призванных усилить сферу розыска и управления арестованными активами в Украине и приблизить ее к лучшим международным стандартам", – отмечает глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.

План мероприятий предусматривает создание Кабмином межведомственной рабочей группы по этим вопросам, в которую войдут АРМА, Министерство юстиции, Госфинмониторинг, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Национальная полиция, Бюро экономической безопасности, Национальное антикоррупционное бюро, а также — в случае согласия – Офис генерального прокурора, СБУ, Государственное бюро расследований.

Они также должны проанализировать законодательство по вопросам возврата активов, до 2025 года разработать и утвердить изменения к нему для возвращения активов.

"На сегодняшний день суммы незаконно приобретенных в Украине и выведенных за границу активов исчисляются сотнями миллионов долларов США. Возврат таких активов в Украину за последние годы декларируется как национальный интерес и один из приоритетов в работе органов прокуратуры и правоохранительных органов", – говорится в тексте Стратегии.

Среди прочего, она предусматривает развитие международного сотрудничества, в частности для проведения финансовых расследований, выплаты компенсации, возмещения ущерба или ущерба, причиненного Украине вследствие совершения уголовных правонарушений и в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

АРМА как орган, формирующий и реализующий государственную политику в области выявления и розыска арестованных активов, разработало Стратегию возвращения активов на 2023-2025 годы, которую 1 августа 2023 года одобрило правительство. Разработка стратегии была предусмотрена выполнением Государственной антикоррупционной программы и обязательств Украины перед ЕС.