ПриватБанк запустив купівлю і продаж ОВДП через мобільний застосунок

Клієнти можуть інвестувати в державні облігації зі смартфона від 1000 грн

Фото: Depositphotos

ПриватБанк відкрив українцям новий канал для інвестицій у державні цінні папери. Тепер облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) доступні для купівлі та продажу безпосередньо через мобільний застосунок Приват24.Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

У мобільному додатку з'явився спеціальний розділ "Облігації", де клієнти можуть керувати інвестиціями в ОВДП онлайн. Мінімальна сума входу – 1000 грн.

Банк пропонує вибір облігацій у трьох валютах: гривні, доларах США та євро. Також відсутні податкові збори та додаткові комісії при купівлі. Заявки приймаються цілодобово, сім днів на тиждень.

Клієнту потрібно обрати випуск ОВДП, заповнити необхідні дані та підписати документи через SmartID.

Функціонал додатку дозволяє повноцінно управляти інвестиційним портфелем. Користувачі бачать залишки цінних паперів, відстежують історію всіх операцій, контролюють надходження купонних виплат та погашення облігацій.

"Клієнти ПриватБанку вже активно користуються можливістю підтримати державу та заробляти на інвестиціях: лише з початку 2025 року вони вклали в ОВДП понад 21 млрд грн", – зазначили у пресслужбі.