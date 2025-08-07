ПриватБанк знизив тариф на перекази з закордонних карток через Приват24
Державний ПриватБанк встановив єдиний знижений тариф на міжнародні P2P-перекази з картки на картку через застосунок Приват24 у розмірі 1% незалежно від напрямку. Про це повідомила пресслужба державного банку.
Як повідомили в банку, оновлення стосується переказів з карток закордонних банків на будь-які картки ПриватБанку. Раніше комісія за таку операцію була 1,5%, тепер – 1%.
Також діє знижений тариф і у зворотному напрямку – з карток ПриватБанку на міжнародні картки: з 2% (мінімум 50 грн) комісію знижено до 1% (мінімум 50 грн).
Нові умови діятимуть до кінця 2025 року. У ПриватБанку пояснюють, що прагнуть зробити міжнародні перекази доступнішими та зручнішими для своїх клієнтів.
