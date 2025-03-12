ПриватБанк віддав весь свій чистий прибуток до бюджету: сплатив податки

Прибуток до оподаткування ПриватБанку за 2024 рік склав 81 млрд грн, чистий прибуток – 40 млрд грн

Фото: ПриватБанк / Facebook

Державний ПриватБанк перерахував до державного бюджету 41 млрд грн податку на прибуток за 2024 рік. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Торік ПриватБанк перерахував 26,7 млрд податку на прибуток.

Також за результатами 2024 року ПриватБанк сплатив майже 3 млрд грн (проти 2,6 млрд грн 2023 року) інших видів податків, зокрема ПДВ, єдиний соціальний внесок, місцеві податки на майно тощо.

Перерахована сума податку на прибуток перевищує розмір чистого прибутку ПриватБанку за 2024 рік – 40,1 млрд грн. Прибуток до оподаткування держбанку за даними аудиту у 2024 році склав 81 млрд грн.

Банки в Україні сплачують податок на прибуток за підвищеною ставкою 50% ретроспективно за весь рік.

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Загалом за 2024 рік чистий прибуток банків в Україні склав 103,7 млрд грн, що на 17,2 млрд грн більше, ніж у попередньому році. На частку ПриватБанку припало 39% від загального прибутку банківського сектора.