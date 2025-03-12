ПриватБанк отдал всю свою чистую прибыль в бюджет: заплатил налоги
Государственный ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 41 млрд грн налога на прибыль за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В прошлом году ПриватБанк перечислил 26,7 млрд налога на прибыль.
Также по результатам 2024 года ПриватБанк уплатил почти 3 млрд грн (против 2,6 млрд грн в 2023 году) других видов налогов, в частности НДС, единый социальный взнос, местные налоги на имущество и т.д.
Перечисленная сумма налога на прибыль превышает размер чистой прибыли ПриватБанка за 2024 год – 40,1 млрд грн. Прибыль до налогообложения госбанка по данным аудита в 2024 году составила 81 млрд грн.
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Всего за 2024 год чистая прибыль банков в Украине составила 103,7 млрд грн, что на 17,2 млрд грн больше, чем в предыдущем году. На долю ПриватБанка пришлось 39% от всей прибыли банковского сектора.
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