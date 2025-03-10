ПриватБанк меняет приложение Приват24. Что будет нового — фото

Запуск обновленного Приват24 будет проходить в несколько этапов и стартует с изменения дизайна и возможностей главного экрана

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ПриватБанк объявил, что представит своим клиентам обновленный мобильный банк Приват24 в рамках обширной программы инноваций и развития новых цифровых сервисов банка. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

"Мы начинаем процесс обновления с изменений в дизайне мобильного приложения и внедрения новой концепции главного экрана", — подтвердил заместитель главы правления ПриватБанка Мариуш Качмарек.

Новый дизайн Приват24 построен на современных принципах юзабилити, инклюзивности и является результатом анализа клиентского опыта и отзывов участников программы бета-тестирования.

Кроме нового дизайна, пользователи Приват24 сразу будут видеть баланс и реквизиты своих карт и смогут пополнить карточный счет в несколько кликов: с Apple Pay или Google Pay, с собственной карты, с карты другого банка, по номеру счета IBAN.

Среди других инноваций — сервисы и шаблоны каждого клиента сразу появятся на главном экране, а программа лояльности "Привет" с кешбэком и скидками, накопления в сервисе "Конверты" теперь расположены на нижней панели навигации.