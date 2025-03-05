ПриватБанк запускает кредитование украинской техники с государственной компенсацией 15%

ПриватБанк запустил кредитование украинской техники с компенсацией в 15% стоимости. Условия: кредит до 5 лет; ставка от 7%. Заявки принимаются онлайн

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Государственный ПриватБанк приступил к программе кредитования техники украинского производства в рамках государственной программы "Сделано в Украине", которая предусматривает компенсацию 15% стоимости оборудования. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Условия программы

→ Компенсация 15% стоимости техники, входящей в утвержденный Минэкономики перечень.

→ Минимальная сумма кредита – 240 000 грн, аванс – от 20% от стоимости техники.

→ Срок кредитования – до 5 лет.

→ Процентная ставка – от 7% годовых.

→ Без ограничений по сфере деятельности бизнеса.

Подать заявку на участие в программе можно на официальном сайте ПриватБанка.

"Мы понимаем важность поддержки украинского производителя, поэтому активно развиваем программы финансирования с государственной компенсацией. Это реальная помощь для предпринимателей и бизнесов, стремящихся модернизировать свое производство”, – подчеркнул член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев.