ПриватБанк запускает кредитование украинской техники с государственной компенсацией 15%
Государственный ПриватБанк приступил к программе кредитования техники украинского производства в рамках государственной программы "Сделано в Украине", которая предусматривает компенсацию 15% стоимости оборудования. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Условия программы
→ Компенсация 15% стоимости техники, входящей в утвержденный Минэкономики перечень.
→ Минимальная сумма кредита – 240 000 грн, аванс – от 20% от стоимости техники.
→ Срок кредитования – до 5 лет.
→ Процентная ставка – от 7% годовых.
→ Без ограничений по сфере деятельности бизнеса.
Подать заявку на участие в программе можно на официальном сайте ПриватБанка.
"Мы понимаем важность поддержки украинского производителя, поэтому активно развиваем программы финансирования с государственной компенсацией. Это реальная помощь для предпринимателей и бизнесов, стремящихся модернизировать свое производство”, – подчеркнул член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев.
- Решение о запуске новой программы поддержки украинских производителей и выплат компенсаций за покупку их техники Кабинет министров принял 24 сентября 2024 30 октября к программе присоединилось сразу 10 банков.
- Программа частичной компенсации государством стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства официально стартовала в апреле 2024 года. На реализацию программы заложили 1 млрд грн.
- В январе Министерство экономики расширило список техники и оборудования украинского производства, а также сельскохозяйственной техники, покупателям которой выплачивается компенсация.