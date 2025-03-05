ПриватБанк запускає кредитування української техніки з державною компенсацією 15%

ПриватБанк запустив кредитування української техніки з компенсацією 15% вартості. Умови: кредит до 5 років, ставка від 7%. Заявки приймаються онлайн

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Державний ПриватБанк розпочав програму кредитування техніки українського виробництва в межах державної програми "Зроблено в Україні", яка передбачає компенсацію 15% вартості обладнання. Про це інформує пресслужба банку.

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Умови програми

→ Компенсація 15% вартості техніки, що входить до затвердженого Мінекономіки переліку.

→ Мінімальна сума кредиту – 240 000 грн, аванс – від 20% вартості техніки.

→ Строк кредитування – до 5 років.

→ Процентна ставка – від 7% річних.

→ Без обмежень щодо сфери діяльності бізнесу.

Подати заявку на участь у програмі можна на офіційному сайті ПриватБанку.

“Ми розуміємо важливість підтримки українського виробника, тому активно розвиваємо програми фінансування з державною компенсацією. Це реальна допомога для підприємців та бізнесів, які прагнуть модернізувати своє виробництво”, – підкреслив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.