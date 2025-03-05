ПриватБанк запускає кредитування української техніки з державною компенсацією 15%
Державний ПриватБанк розпочав програму кредитування техніки українського виробництва в межах державної програми "Зроблено в Україні", яка передбачає компенсацію 15% вартості обладнання. Про це інформує пресслужба банку.
Умови програми
→ Компенсація 15% вартості техніки, що входить до затвердженого Мінекономіки переліку.
→ Мінімальна сума кредиту – 240 000 грн, аванс – від 20% вартості техніки.
→ Строк кредитування – до 5 років.
→ Процентна ставка – від 7% річних.
→ Без обмежень щодо сфери діяльності бізнесу.
Подати заявку на участь у програмі можна на офіційному сайті ПриватБанку.
“Ми розуміємо важливість підтримки українського виробника, тому активно розвиваємо програми фінансування з державною компенсацією. Це реальна допомога для підприємців та бізнесів, які прагнуть модернізувати своє виробництво”, – підкреслив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.
- Рішення про запуск нової програми підтримки українських виробників та виплат компенсацій за купівлю їхньої техніки Кабінет міністрів прийняв 24 вересня 2024 року 30 жовтня до програми приєдналося відразу 10 банків.
- Програма часткової компенсації державою вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва офіційно стартувала у квітні 2024 року. На реалізацію програми заклали 1 млрд грн.
- У січні Міністерство економіки розширило список техніки та обладнання українського виробництва, а також сільськогосподарської техніки, покупцям якої виплачується компенсація.