ПриватБанк заработал 40 млрд грн в 2024 году. Отдаст все в госбюджет

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Чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2024 год составила 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом (37,8 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Налог на прибыль, который ПриватБанк уплатит в бюджет страны, составляет 40,9 млрд грн (26,8 млрд грн в 2023 году).

Прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 81 млрд грн (72,8 млрд грн в 2023 году).

С начала 2024 года чистый кредитный портфель банка увеличился на 20,7 млрд грн, превысив 112 млрд грн. Средства на счетах клиентов за год увеличились более чем на 10%.

Основой финансового результата банка являются чистые процентные и комиссионные доходы. Операционные расходы по итогам 2024 года выросли на 8% по сравнению с 2023 годом, что ниже годовой инфляции.

На благотворительность ПриватБанк с начала года перечислил 247,22 млн грн, которые были направлены на помощь госпиталям и медучреждениям, укрепление обороноспособности страны, социальные проекты и помощь сотрудникам.

Источник: ПриватБанк