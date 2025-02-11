ПриватБанк заробив 40 млрд грн у 2024 році. Віддасть усе держбюджету

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Чистий прибуток державного ПриватБанку за 2024 рік склав 40,1 млрд грн, що на 6% більше у порівнянні з 2023 роком (37,8 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба банку.

Податок на прибуток, який ПриватБанк сплатить до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн, (26,8 млрд грн у 2023 році).

Прибуток ПриватБанку до оподаткування склав 81 млрд грн, (72,8 млрд грн у 2023 році).

З початку 2024 року чистий кредитний портфель банку збільшився на 20,7 млрд грн, перевищивши 112 млрд грн. Кошти на рахунках клієнтів за рік збільшилися більш ніж на 10%.

Основою фінансового результату банку є чисті відсоткові та комісійні доходи. Операційні витрати за підсумками 2024 року зросли на 8% порівняно з 2023 роком, що нижче за річну інфляцію.

На благодійність ПриватБанк з початку року перерахував 247,22 млн грн, які були спрямовані на допомогу госпіталям і медустановам, зміцнення обороноздатності країни, соціальні проєкти та допомогу працівникам.

Джерело: ПриватБанк