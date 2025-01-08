Держбанки отримали найбільше прибутку у 2024 році: рейтинг українських банків

Українські банки отримали понад 131 млрд грн прибутку за 11 місяців 2024 року: ПриватБанк утримує лідерство

Ілюстративне фото: ПриватБанк

За даними Національного банку України, платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд грн чистого прибутку після оподаткування. Найбільші прибутки традиційно демонструють державні та іноземні банки, серед яких виділяється ПриватБанк.

Лідери банківського сектору:

ПриватБанк — 56,314 млрд грн, що становить 43% від загального прибутку банківської системи. Ощадбанк — 12,861 млрд грн. Райффайзен Банк — 6,952 млрд грн.

Трійка лідерів сформувала більш ніж половину (майже 75 млрд грн) сукупного прибутку банківського сектору.

Перша десятка банків за прибутковістю:

До першої десятки також увійшли Укрексімбанк (6,029 млрд грн), Креді Агріколь Банк (5,925 млрд грн), ПУМБ (5,864 млрд грн), Універсал Банк (5,463 млрд грн), Укргазбанк (5,037 млрд грн), Сітібанк (4,535 млрд грн) та Укрсиббанк (4,136 млрд грн).

За даними НБУ, 51 із 62 банків отримали прибуток на суму 131,473 млрд грн, а 11 банків показали збитки на 388 млн грн.

У 2023 році в Україні значно підвищили податок на прибуток банків – із 18% до 50%. Планувалося, що у 2024 році ставка становитиме 25%, однак Верховна Рада ухвалила рішення зберегти підвищений рівень оподаткування. Отже, банки сплатять податок у розмірі 50% вже у 2025 році за підсумками фінансової діяльності 2024 року.