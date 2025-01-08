Госбанки получили больше всего прибыли в 2024 году: рейтинг украинских банков

Украинские банки получили более 131 млрд грн прибыли за 11 месяцев 2024 года: ПриватБанк удерживает лидерство

Иллюстративное фото: ПриватБанк

По данным Национального банка Украины, платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд грн чистой прибыли после налогообложения. Наибольшую прибыль традиционно демонстрируют государственные и иностранные банки, среди которых выделяется ПриватБанк.

Лидеры банковского сектора:

ПриватБанк – 56,314 млрд грн, что составляет 43% от общей прибыли банковской системы. Ощадбанк– 12,861 млрд грн. Райффайзен Банк – 6,952 млрд грн.

Тройка лидеров сформировала более половины (около 75 млрд грн) совокупной прибыли банковского сектора.

Топ-10 банков по доходности:

В первую десятку также вошли Укрэксимбанк (6,029 млрд грн), Креди Агриколь Банк (5,925 млрд грн), ПУМБ (5,864 млрд грн), Универсал Банк (5,463 млрд грн), Укргазбанк (5,037 млрд грн), Ситибанк (4,535 млрд грн) и УкрСиббанк (4,136 млрд грн).

По данным НБУ, 51 из 62 банков получили прибыль на сумму 131,473 млрд грн, а 11 банков показали убытки на 388 млн грн.

В 2023 году в Украине значительно повысили налог на прибыль банков – с 18 до 50%. Планировалось, что в 2024 году ставка будет составлять 25%, однако Верховная Рада приняла решение сохранить повышенный уровень налогообложения. Таким образом, банки уплатят налог в размере 50% уже в 2025 году по итогам финансовой деятельности 2024 года.