Банки в Украине увеличили прибыль до 104 млрд грн в 2024 году — НБУ

Фото: пресс-служба НБУ

Чистая прибыль банков в Украине составила 103,7 млрд грн в 2024 году, что на 17,2 млрд грн больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка.

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На долю государственного ПриватБанка пришлось 39% от всей прибыли банковского сектора.

В четвертом квартале банки суммарно зафиксировали 13,5 млрд грн убытка из-за начисления налога на прибыль по повышенной ставке 50% ретроспективно за весь год. Ряд банков, в том числе четыре системно важных, еще не в полной мере отразили налог на прибыль и должны это сделать в ближайшее время, уточняют в НБУ.

Основным источником высокой прибыли банков оставался чистый процентный доход благодаря стабильной доходности ОВГЗ и кредитов. Процентная маржа в среднем за год составила 7,6%. Чистый комиссионный доход существенно вырос (на 3,3% за квартал и на 5,2% за год), и в декабре впервые за время полномасштабного вторжения его месячный объем достиг довоенного уровня.

Объем чистых активов банков вырос на 7,6% за четвертый квартал и на 16,2% – за 2024 год. В первую очередь выросли вложения в ОВГЗ – на 11,2% за квартал и более чем на треть в год. В то же время объем вложений в депозитные сертификаты НБУ за год сократился на 11,6%.

Источник: НБУ