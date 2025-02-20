Банки в Україні збільшили прибуток до 104 млрд грн у 2024 році – НБУ

Фото: пресслужба НБУ

Чистий прибуток банків в Україні склав 103,7 млрд грн у 2024 році, що на 17,2 млрд грн більше, ніж у попередньому році. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

На частку державного ПриватБанку припало 39% від загального прибутку банківського сектору.

У четвертому кварталі банки сумарно зафіксували 13,5 млрд грн збитку через нарахування податку на прибуток за підвищеною ставкою 50% ретроспективно за весь рік. Низка банків, зокрема чотири системно важливі, ще не повною мірою відобразили податок на прибуток і мають це зробити найближчим часом, уточнюють у НБУ.

Основним джерелом високого прибутку банків залишався чистий процентний дохід завдяки стабільній прибутковості ОВДП та кредитів. Відсоткова маржа в середньому протягом року склала 7,6%. Чистий комісійний дохід суттєво зріс (на 3,3% за квартал та на 5,2% за рік), та у грудні вперше за час повномасштабного вторгнення його місячний обсяг досяг довоєнного рівня.

Обсяг чистих активів банків зріс на 7,6% за четвертий квартал та на 16,2% – за 2024 рік. Насамперед зросли вкладення в ОВДП – на 11,2% за квартал і більш як на третину на рік. Водночас обсяг вкладень у депозитні сертифікати НБУ за рік скоротився на 11,6%.

Джерело: НБУ