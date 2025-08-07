ПриватБанк снизил тариф на переводы с зарубежных карт через Приват24

ПриватБанк установил единый тариф 1% на все международные переводы на карты банка

Фото: ПриватБанк

Государственный ПриватБанк установил единый сниженный тариф на международные P2P-переводы с карты на карту через приложение Приват24 в размере 1% независимо от направления. Об этом сообщила пресс-служба государственного банка.

Как сообщили в банке, обновление касается переводов с карт зарубежных банков на любые карты ПриватБанка. Ранее комиссия за такую операцию была 1,5%, теперь – 1%.

Также действует сниженный тариф и в обратном направлении – с карт ПриватБанка на международные карты: с 2% (минимум 50 грн) комиссия снижена до 1% (минимум 50 грн).

Новые условия будут действовать до конца 2025 года. В ПриватБанке объясняют, что стремятся сделать международные переводы более доступными и удобными для своих клиентов.