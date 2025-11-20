ПриватБанк запустил покупку и продажу государственных облигаций через мобильное приложение

Клиенты могут инвестировать в государственные облигации со своего смартфона, начиная с 1000 гривен

Фото: Depositphotos

ПриватБанк открыл украинцам новый канал для инвестиций в государственные ценные бумаги. Теперь облигации внутреннего государственного займа (ОВДП) доступны для покупки и продажи непосредственно через мобильное приложение Privat24. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанк.

В мобильном приложении появился специальный раздел "Облигации", где клиенты могут управлять инвестициями в государственные облигации онлайн. Минимальная сумма входа – 1000 грн.

Банк предлагает выбор облигаций в трех валютах: гривне, долларах США и евро. Также отсутствуют налоги и дополнительные комиссии при покупке. Заявки принимаются круглосуточно, семь дней в неделю.

Клиенту необходимо выбрать выпуск ОВДП, заполнить необходимые данные и подписать документы с помощью SmartID.

Функционал приложения позволяет полноценно управлять инвестиционным портфелем. Пользователи видят остатки ценных бумаг, отслеживают историю всех операций, контролируют поступление купонных выплат и погашение облигаций.

"Клиенты ПриватБанка уже активно пользуются возможностью поддержать государство и заработать на инвестициях: только с начала 2025 года они вложили в государственные облигации более 21 млрд грн", – отметили в пресс-службе.