ПриватБанк запустил покупку и продажу государственных облигаций через мобильное приложение
ПриватБанк открыл украинцам новый канал для инвестиций в государственные ценные бумаги. Теперь облигации внутреннего государственного займа (ОВДП) доступны для покупки и продажи непосредственно через мобильное приложение Privat24. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанк.
В мобильном приложении появился специальный раздел "Облигации", где клиенты могут управлять инвестициями в государственные облигации онлайн. Минимальная сумма входа – 1000 грн.
Банк предлагает выбор облигаций в трех валютах: гривне, долларах США и евро. Также отсутствуют налоги и дополнительные комиссии при покупке. Заявки принимаются круглосуточно, семь дней в неделю.
Клиенту необходимо выбрать выпуск ОВДП, заполнить необходимые данные и подписать документы с помощью SmartID.
Функционал приложения позволяет полноценно управлять инвестиционным портфелем. Пользователи видят остатки ценных бумаг, отслеживают историю всех операций, контролируют поступление купонных выплат и погашение облигаций.
"Клиенты ПриватБанка уже активно пользуются возможностью поддержать государство и заработать на инвестициях: только с начала 2025 года они вложили в государственные облигации более 21 млрд грн", – отметили в пресс-службе.
- В августе стало известно, что ПриватБанк установил единый сниженный тариф за международные P2P-переводы с карты на карту через приложение Приват24 в размере 1% независимо от направления.
Комментарии (0)