Доллар в банках подешевел на 10 копеек. Наличные курсы

Курсы иностранной валюты в банках в четверг двигаются в разные стороны: доллар подешевел, евро подорожал

Фото: Pexels

В четверг, 15 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой снизился на 10 коп. и составляет 41,03 грн. Курс продажи снизился на 9,5 коп. – до 41,52 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,50 грн, максимальный – 41,20 грн. Для продажи минимальный курс – 41,35 грн, максимальный – 41,70 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составляет 45,04 грн. Курс продажи увеличился на 4 коп. – до 45,79 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,25 грн, максимальный – 45,40 грн. Для продажи минимальный курс – 45,50 грн, а максимальный – 46,00 грн.