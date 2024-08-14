Украинцы готовы тратить больше денег: потребительские настроения выросли впервые с апреля

Украинцы ожидают улучшения ситуации в экономике страны в ближайший год

Фото: depositphotos.com

Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 7,3 пункта и составил 70,1 в июле. Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине".

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Последний раз рост индекса фиксировался в апреле.

Согласно данным исследования, украинцы повысили оценку свое текущего материального положения (рост индикатора на 1,8) и настроены делать крупные покупки (+4,1).

Украинцы ожидают улучшения развития экономики страны в ближайший год (+9,8) и своего личного материального положения (+5,5).

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 0,7 и составил 125. Индекс инфляционных ожиданий остался на уровне предыдущего месяца.

"После нескольких месяцев падения всех ключевых показателей потребительской уверенности, мы видим тенденцию к восстановлению. В июле мы наблюдаем значительное повышение как потребительских настроений населения, так и более положительную оценку экономических ожиданий", – прокомментировали аналитики Info Sapiens результаты июльского исследования.