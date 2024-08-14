Українці готові витрачати більше грошей: споживчі настрої зросли вперше з квітня
Індекс споживчих настроїв українців зріс на 7,3 пункту й становить 70,1 у липні. Про це свідчать результати дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Востаннє зростання індексу фіксувалося у квітні.
За даними дослідження, українці підвищили оцінку свого поточного матеріального становища (зростання індикатора на 1,8) і налаштовані робити великі купівлі (+4,1).
Українці очікують на поліпшення розвитку економіки країни у найближчий рік (+9,8) та свого особистого матеріального становища (+5,5).
Показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 0,7 і становить 125. Індекс інфляційних очікувань залишився на рівні попереднього місяця.
"Після кількох місяців падіння всіх ключових показників споживчої впевненості, ми бачимо тенденцію до відновлення. У липні ми спостерігаємо значне підвищення як споживчих настроїв населення, так і більш позитивну оцінку економічних очікувань", – прокоментували аналітики Info Sapiens результати липневого дослідження.
- У березні 2024 року споживчі настрої українців упали до мінімуму від початку великої війни.
- У липні бізнес пом'якшив негативні очікування: сектор будівництва на підйомі — індекс НБУ.