Споживчі настрої українців впали до мінімуму з початку великої війни

Індекс споживчих настроїв українців знизився до 70,2 за підсумками лютого 2024 року

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Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у лютому 2024 року знизився на 6,2 пункту – до 70,2 (за шкалою від нуля до 200). Це найнижчий рівень від початку великої війни, свідчать дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

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З лютого 2022 року ІСН опускався майже так само низько в червні 2022 року – до 72,2 п. Найвищим – близько 92 пунктів – він був у березні 2022 та навесні 2023 року.

Минулого місяця зменшилися усі складові індикатора, крім індексу поточного особистого матеріального становища. Він зріс на 0,9 п. стосовно січня – до 50,8 п.

"Зимовий період завершується погіршенням показників споживчих настроїв. При цьому за двома показниками негативна динаміка суттєва і статистично значуща – спостерігається падіння Індексу споживчих настроїв (ІСН) та Індексу економічних очікувань (ІЕО)", – зазначили аналітики.

Окрім цього зросли негативні очікування щодо безробіття - на 10,1 п., до 128,4 п.

"У цілому показники впевненості та очікувань погіршуються, але поточне становище без суттєвих змін", – констатували в Info Sapiens.

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився на 2 п. – до 50 п. Зокрема:

→ індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 4,9 п. та встановився на позначці 49,1 п.

→ індекс економічних очікувань (ІЕО) впав на 9,1 п. – до 83,7 п.

Інфляційні очікування зросли на 0,9 п. – до 181,8 п. Водночас індекс девальваційних очікувань впав на 2,2 п. – до 146 п.

Дослідження потребнастроїв проводиться методом опитування 1000 осіб від 16 років за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, розміром населеного пункту. Статистичне відхилення не перевищує 3,1%. Дослідження проводиться з червня 2000 року. Раніше його проводила GfK Ukraine, а з 2019 року – Info Sapiens. Польовий етап цієї хвилі тривав з 11 по 20 лютого 2024 року.