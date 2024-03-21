Потребительские настроения украинцев упали до минимума с начала большой войны
Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев в феврале 2024 года снизился на 6,2 пункта – до 70,2 (по шкале от нуля до 200). Это самый низкий уровень с начала большой войны, свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.
С февраля 2022 года ИПН опускался почти так же низко в июне 2022 года – до 72,2 п. Самым высоким – около 92 пунктов – он был в марте 2022 и весной 2023 года.
В прошлом месяце снизились все составляющие индикатора, кроме индекса текущего личного материального положения. Он вырос на 0,9 п. по отношению к январю – до 50,8 п.
"Зимний период завершается ухудшением показателей потребительских настроений. При этом по двум показателям негативная динамика существенная и статистически значимая – наблюдается падение Индекса потребительских настроений (ИПН) и Индекса экономических ожиданий (ИЭО)", – отметили аналитики.
Кроме этого, выросли негативные ожидания по безработице - на 10,1 п., до 128,4 п.
"В целом показатели уверенности и ожиданий ухудшаются, но положение без существенных изменений", – констатировали в Info Sapiens.
Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился на 2 п. – до 50 п. В частности:
→ индекс целесообразности крупных покупок (х5) снизился на 4,9 п. и установился на отметке 49,1 п.
→ и индекс экономических ожиданий (ИЭО) упал на 9,1 п. – до 83,7 п.
Инфляционные ожидания выросли на 0,9 п. – до 181,8 п. В то же время индекс девальвационных ожиданий упал на 2,2 п. – до 146 п.
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