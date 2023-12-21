Долар знову дорожчає. Курси валют у банках

Курс долара виріс на 26 копійок, курс євро – на 31

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У четвер, 21 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 24 коп. і склав 37,56 грн. Курс продажу піднявся на 26 коп. — до 38,16 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,2 грн, максимальний – 37,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,88 грн, максимальний – 38,3 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 28 коп. і складає 40,91 грн. Курс продажу збільшився на 31 коп. – до 41,93 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,5 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,6 грн, а максимальний – 42,5 грн.

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