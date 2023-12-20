Україна зовсім не готова жити без західної допомоги — Зеркаль

Лана Зеркаль (фото - LIGA.net)

Україна не готова до самостійного плавання без західної допомоги. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловила Лана Зеркаль, дипломатка, надзвичайний та повноважний посол.

"Ми зовсім не готові. Ми нічого не зробили, щоб підготуватися до самостійного плавання. Ми досі живемо в реалії Лондонської конференції [з відновлення України] і завищених очікувань. А мова має йти про кроки, які нам дозволять вже зараз почати забезпечувати себе хоча б частково, але збільшуючи цю частку, зважаючи, що в нас не буде такої кількості грошей, яка в нас була. І підтримка щодо бюджету буде тільки зменшуватися", – сказала Зеркаль.

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За її словами, до березня Україна навряд чи отримає будь-яку допомогу до бюджету.

Зеркаль, яка раніше була радницею міністра енергетики України, розповіла, що $10 млрд можна знайти, зокрема, в енергетиці.

"В енергетиці ми зараз не отримуємо понад $10 млрд через цінові обмеження і субсидіювання всіх, незалежно від того, спроможні чи не спроможні люди/компанії сплачувати свої рахунки. Ми субсидіюємо усю економіку, і ми втрачаємо $10 млрд на рік. По-друге, ці обмеження не створюють для інвесторів додаткових сенсів входити. Все регулюється, і ви не можете заробляти на ринку, де 80% належить державі. Бо держава може запровадити будь-яке регулювання і це позбавляє сенсу будь-яке інвестування в Україну", – сказала Зеркаль.

Повна версія інтерв'ю: Чи вистоїть Україна у 2024 році? Велика розмова із Зеркаль, Портниковим та Клімкіним