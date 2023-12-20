Украина совсем не готова жить без западной помощи — Зеркаль

Лана Зеркаль (фото - LIGA.net)

Украина не готова к самостоятельному плаванию без западной помощи. Такое мнение в интервью LIGA.net высказала Лана Зеркаль, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.

"Мы совсем не готовы. Мы ничего не сделали, чтобы подготовиться к самостоятельному плаванию. Мы до сих пор живем в реалии Лондонской конференции [по восстановлению Украины] и завышенных ожиданий. А речь должна идти о шагах, которые нам позволят уже сейчас начать обеспечивать себя хотя бы частично, но увеличивая эту долю, учитывая, что у нас не будет такого количества денег, какое у нас было. И поддержка по бюджету будет только уменьшаться", – сказала Зеркаль.

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По ее словам, до марта Украина вряд ли получит какую-либо помощь в бюджет.

Зеркаль, которая раньше была советником министра энергетики Украины, рассказала, что $10 млрд можно найти, в частности, в энергетике.

"В энергетике мы сейчас недополучаем более $10 млрд из-за ценовых ограничений и субсидирования всех, независимо от того, способны или не способны люди/компании платить свои счета. Мы субсидируем всю экономику, и мы теряем $10 млрд в год. Во-вторых, эти ограничения не создают для инвесторов дополнительных смыслов входить. Все регулируется, и вы не можете зарабатывать на рынке, где 80% принадлежит государству. Потому что государство может ввести любое регулирование и это лишает смысла любое инвестирование в Украину", – сказала Зеркаль.

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