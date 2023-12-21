Доллар снова дорожает. Курсы валют в банках

Курс доллара вырос на 26 копеек, курс евро – на 31

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В четверг, 21 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 24 коп. и составил 37,56 грн. Курс продажи поднялся на 26 коп. — до 38,16 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,2 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 37,88 грн, максимальный – 38,3 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 28 коп. и составляет 40,91 грн. Курс продаж увеличился на 31 коп. — до 41,93 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,5 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,6 грн, а максимальный – 42,5 грн.

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