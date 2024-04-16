Долар знову дорожчає. Курси валют у банках

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У вівторок, 16 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках порівняно з понеділком виріс на 14 коп. і склав 39,32 грн. Курс продажу підвищився на 16 коп. до 39,84 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,7 грн, максимальний – 39,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,75 грн, максимальний – 39,99 грн.

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Середній курс купівлі євро збільшився на 6 коп. і становить 41,92 грн. Курс продажу впав на 1 коп. до 42,74 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 41,25 грн, максимальний – 42,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,45 грн, а максимальний – 42,95 грн.

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