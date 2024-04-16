Доллар снова дорожает. Курсы валют в банках

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Во вторник, 16 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 14 коп. и составил 39,32 грн. Курс продаж повысился на 16 коп. до 39,84 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,7 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,75 грн, максимальный – 39,99 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 6 коп. и составляет 41,92 грн. Курс продажи упал на 1 коп. до 42,74 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,25 грн, максимальный – 42,3 грн. Для продажи минимальный курс – 42,45 грн, а максимальный – 42,95 грн.

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