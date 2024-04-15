Колишній власник Мегабанку винен йому 2,3 млрд грн

Фото: пресслужба Мегабанку

Основний акціонер збанкрутілого і виведеного з ринку Мегабанку Віктор Суботін не виконує кредитні зобов’язання перед банком за кредитами, виданими групі його компаній. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увечері 15 квітня.

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Станом на сьогодні сукупна заборгованість за цими кредитними договорами становить понад 2,3 млрд грн

"Ба більше, ці позичальники замість того, щоб повертати свої борги, користуючись ситуацією в країні, намагаються через суд вивести ліквідну заставу шляхом відмови від подальшого виконання зобов’язань за іпотечними договорами й скасування обтяжень", – сказано в повідомленні.

Довідка Станом на 1 квітня 2024 року сума непогашених акцептованих вимог кредиторів АТ "Мегабанк" становить 7,44 млрд грн. З них 3,52 млрд грн – вимоги Фонду за підсумками виплати гарантованого відшкодування вкладникам Мегабанку та у зв’язку зі здійсненням процедури ліквідації банку. Станом на 1 квітня 2024 року сума непогашених акцептованих вимог кредиторів АТ "Мегабанк" становить 7,44 млрд грн. З них 3,52 млрд грн – вимоги Фонду за підсумками виплати гарантованого відшкодування вкладникам Мегабанку та у зв’язку зі здійсненням процедури ліквідації банку.

На час воєнного стану Фонд гарантування вкладів ввів програму реструктуризації для боржників неплатоспроможних банків. Однак "пов’язані з банком особи-боржники АТ "Мегабанк" не звертаються до банку на предмет розгляду питання про реструктуризацію їхніх боргів".

Фонд гарантування закликав Суботіна "невідкладно повернутися до виконання кредитних зобов’язань перед банком".

98% корпоративного портфеля Мегабанку становили інсайдерські кредити, казала в листопаді 2023 року директорка Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.