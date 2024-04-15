Колишній власник Мегабанку винен йому 2,3 млрд грн
Основний акціонер збанкрутілого і виведеного з ринку Мегабанку Віктор Суботін не виконує кредитні зобов’язання перед банком за кредитами, виданими групі його компаній. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увечері 15 квітня.
Станом на сьогодні сукупна заборгованість за цими кредитними договорами становить понад 2,3 млрд грн
"Ба більше, ці позичальники замість того, щоб повертати свої борги, користуючись ситуацією в країні, намагаються через суд вивести ліквідну заставу шляхом відмови від подальшого виконання зобов’язань за іпотечними договорами й скасування обтяжень", – сказано в повідомленні.
На час воєнного стану Фонд гарантування вкладів ввів програму реструктуризації для боржників неплатоспроможних банків. Однак "пов’язані з банком особи-боржники АТ "Мегабанк" не звертаються до банку на предмет розгляду питання про реструктуризацію їхніх боргів".
Фонд гарантування закликав Суботіна "невідкладно повернутися до виконання кредитних зобов’язань перед банком".
98% корпоративного портфеля Мегабанку становили інсайдерські кредити, казала в листопаді 2023 року директорка Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.
- Мегабанк був найбільшим банком Харкова, його визнали неплатоспроможним і закрили у червні 2022 року через систематичне кредитування пов'язаних осіб та значний обсяг непрофільних активів на балансі.
- Мегабанк працював на фінансовому ринку України майже 32 роки. За даними банку, на 1 січня він обслуговував 728 319 клієнтів, на території України працювало 154 відділення. Активи банку на цю дату становили 9956 млн грн. За даними НБУ, частка фінустанови – 0,46% від чистих активів платоспроможних банків. Найбільшими акціонерами Мегабанку були Віктор Суботін (60,74%), Європейський банк реконструкції та розвитку (11,29%), уряд Німеччини (11,29%), Максим Єфімов (9,82%).