Кредитний портфель найбільшого банку Харкова на 98% складався з інсайдерських кредитів

Директорка Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут заявила, що 98% корпоративного портфеля Мегабанку становили інсайдерські кредити. Про це вона розказала в інтерв'ю LIGA.net.

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"Ліквідація банків, які визнаються неплатоспроможними, де кредитний портфель сформований переважно кредитами пов'язаних осіб, які не обслуговуються багато років, де погана якість активів, де немає застав, звичайно, проходить довше, важче і болісніше. З останніх банків можу навести приклад Мегабанку [Віктора Суботіна]. Тут майже 98% кредитного портфеля – це пов'язані особи", – сказала вона.

Кредитування пов'язаних осіб означає, що якість застав такого портфеля залишає бажати кращого.

"Не думаю, що назви боржників щось скажуть. Це кредити компаніям, пов’язаним з акціонерами. Іноді тим, які існують на папері буквально пару років і створювались спеціально під те, щоб отримати кредит і ніколи його не повертати. В першу чергу, це завжди залежало від самого менеджменту банку та акціонерів. Тобто від того, яку політику вони вели і яку мету вони передбачали", – сказала вона, говорячи про проблемні банки.