Кредитный портфель крупнейшего банка Харькова на 98% состоял из инсайдерских кредитов
08.11.2023, 14:50
Фото: пресс-служба Мегабанка
Директор Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут заявила, что 98% корпоративного портфеля Мегабанка составляли инсайдерские кредиты. Об этом она рассказала в интервью LIGA.net.
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"Ликвидация банков, которые признаются неплатежеспособными, где кредитный портфель сформирован преимущественно кредитами связанных лиц, которые не обслуживаются много лет, где плохое качество активов, где нет залогов, конечно, проходит дольше, тяжелее и болезненнее. Из последних банков могу привести пример Мегабанка [Виктора Субботина]. Здесь почти 98% кредитного портфеля – это связанные лица", — сказала она.
Кредитование связанных лиц означает, что качество залогов такого портфеля оставляет желать лучшего.
"Не думаю, что названия должников что-то скажут. Это кредиты компаниям, связанным с акционерами. Иногда тем, которые существуют на бумаге буквально пару лет и создавались специально для того, чтобы получить кредит и никогда его не возвращать. В первую очередь, это всегда зависело от самого менеджмента банка и акционеров. То есть от того, какую политику они вели и какую цель они предполагали", — сказала она, говоря о проблемных банках.
- Мегабанк был крупнейшим банком Харькова, его признали неплатежеспособным и закрыли в июне 2022 года из-за систематического кредитования связанных лиц и значительного объема непрофильных активов на балансе.
- Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составили 9,956 млрд грн. По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% от чистых активов платежеспособных банков. Крупнейшими акционерами Мегабанка являлись Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).
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