Кредитный портфель крупнейшего банка Харькова на 98% состоял из инсайдерских кредитов

Директор Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут заявила, что 98% корпоративного портфеля Мегабанка составляли инсайдерские кредиты. Об этом она рассказала в интервью LIGA.net.

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"Ликвидация банков, которые признаются неплатежеспособными, где кредитный портфель сформирован преимущественно кредитами связанных лиц, которые не обслуживаются много лет, где плохое качество активов, где нет залогов, конечно, проходит дольше, тяжелее и болезненнее. Из последних банков могу привести пример Мегабанка [Виктора Субботина]. Здесь почти 98% кредитного портфеля – это связанные лица", — сказала она.



Кредитование связанных лиц означает, что качество залогов такого портфеля оставляет желать лучшего.

"Не думаю, что названия должников что-то скажут. Это кредиты компаниям, связанным с акционерами. Иногда тем, которые существуют на бумаге буквально пару лет и создавались специально для того, чтобы получить кредит и никогда его не возвращать. В первую очередь, это всегда зависело от самого менеджмента банка и акционеров. То есть от того, какую политику они вели и какую цель они предполагали", — сказала она, говоря о проблемных банках.