Бывший владелец Мегабанка должен ему 2,3 млрд грн

Фото: пресс-служба Мегабанка

Основной акционер обанкротившегося и выведенного с рынка Мегабанка Виктор Субботин не выполняет кредитные обязательства перед банком по кредитам, выданным группе его компаний. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц вечером 15 апреля.

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По состоянию на сегодняшний день совокупная задолженность по этим кредитным договорам составляет более 2,3 млрд грн.

"Более того, эти заемщики вместо того, чтобы возвращать свои долги, пользуясь ситуацией в стране, пытаются через суд вывести ликвидный залог путем отказа от дальнейшего исполнения обязательств по ипотечным договорам и отмены обременений", – говорится в сообщении.

Справка По состоянию на 1 апреля 2024 года сумма непогашенных акцептованных требований кредиторов АО "Мегабанк" составляет 7,44 млрд грн. Из них 3,52 млрд грн – требования Фонда по итогам выплаты гарантированного возмещения вкладчикам Мегабанка и в связи с осуществлением процедуры ликвидации банка. По состоянию на 1 апреля 2024 года сумма непогашенных акцептованных требований кредиторов АО "Мегабанк" составляет 7,44 млрд грн. Из них 3,52 млрд грн – требования Фонда по итогам выплаты гарантированного возмещения вкладчикам Мегабанка и в связи с осуществлением процедуры ликвидации банка.

На время военного положения Фонд гарантирования вкладов ввел программу реструктуризации для должников неплатежеспособных банков. Однако "связанные с банком лица-должники АО "Мегабанк" не обращаются в банк на предмет рассмотрения вопроса о реструктуризации их долгов".

Фонд гарантирования призвал Субботина "безотлагательно вернуться к выполнению кредитных обязательств перед банком".

98% корпоративного портфеля Мегабанка составляли инсайдерские кредиты, говорила в ноябре 2023 года директор Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.