Бывший владелец Мегабанка должен ему 2,3 млрд грн
Основной акционер обанкротившегося и выведенного с рынка Мегабанка Виктор Субботин не выполняет кредитные обязательства перед банком по кредитам, выданным группе его компаний. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц вечером 15 апреля.
По состоянию на сегодняшний день совокупная задолженность по этим кредитным договорам составляет более 2,3 млрд грн.
"Более того, эти заемщики вместо того, чтобы возвращать свои долги, пользуясь ситуацией в стране, пытаются через суд вывести ликвидный залог путем отказа от дальнейшего исполнения обязательств по ипотечным договорам и отмены обременений", – говорится в сообщении.
На время военного положения Фонд гарантирования вкладов ввел программу реструктуризации для должников неплатежеспособных банков. Однако "связанные с банком лица-должники АО "Мегабанк" не обращаются в банк на предмет рассмотрения вопроса о реструктуризации их долгов".
Фонд гарантирования призвал Субботина "безотлагательно вернуться к выполнению кредитных обязательств перед банком".
98% корпоративного портфеля Мегабанка составляли инсайдерские кредиты, говорила в ноябре 2023 года директор Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.
- Мегабанк был крупнейшим банком Харькова, его признали неплатежеспособным и закрыли в июне 2022 года из-за систематического кредитования связанных лиц и значительного объема непрофильных активов на балансе.
- Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составили 9,956 млрд грн. По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% от чистых активов платежеспособных банков. Крупнейшими акционерами Мегабанка являлись Виктор Субботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).