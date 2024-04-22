Долар знову подорожчав. Готівкові курси валют

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У понеділок, 22 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 19 коп. і склав 39,63 грн. Курс продажу піднявся на 20 коп. до 40,17 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,1 грн, максимальний – 39,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,09 грн, максимальний – 40,4 грн.

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Середній курс купівлі євро збільшився на 22 коп. і складає 42,31 грн. Курс продажу підвищився на 21 коп. до 43,13 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,65 грн, максимальний – 42,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,85 грн, а максимальний – 43,3 грн.

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