Доллар снова подорожал. Наличные курсы валют
В понедельник, 22 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 19 коп. и составил 39,63 грн. Курс продажи поднялся на 20 коп. до 40,17 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 39,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,09 грн, максимальный – 40,4 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 22 коп. и составляет 42,31 грн. Курс продажи повысился на 21 коп. до 43,13 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,65 грн, максимальный – 42,75 грн. Для продажи минимальный курс – 42,85 грн, а максимальный – 43,3 грн.
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