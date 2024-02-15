Готівкова гривня зміцнюється. Курси валют у банках

Фото: Єлизавета Сергієнко / пресцентр НБУ

У четвер, 15 лютого, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 9 коп. і складає 37,87 грн. Курс продажу опустився на 10 коп. — до 38,44 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,5 грн, максимальний – 38,01 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,25 грн, максимальний – 38,7 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 10 коп. і складає 40,66 грн. Курс продажу зменшився на 8 коп. — до 41,52 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40 грн, максимальний – 41 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,34 грн, а максимальний – 42 грн.

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