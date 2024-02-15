Наличная гривня укрепляется. Курсы валют в банках

Фото: Елизавета Сергеенко / пресс-центр НБУ

В четверг, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 9 коп. и составляет 37,87 грн. Курс продаж опустился на 10 коп. — до 38,44 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,5 грн, максимальный – 38,01 грн. Для продажи минимальный курс – 38,25 грн, максимальный – 38,7 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 10 коп. и составляет 40,66 грн. Курс продажи уменьшился на 8 коп. — до 41,52 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40 грн, максимальный – 41 грн. Для продажи минимальный курс – 41,34 грн, а максимальный – 42 грн.

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