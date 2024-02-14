Українці забрали з депозитів 27 млрд грн. Дані НБУ

В січні українці забрали з банківських заощаджень 27,4 млрд грн

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Загальний депозитний портфель по банківській системі, відповідно даним НБУ, в січні зменшився на 27,4 млрд грн (2,5%) і складає 1,05 трлн грн.

З гривнєвих депозитів українці забрали 18,8 млрд грн (2,6%). Депозитний портфель в національній валюті складає 692,2 млрд грн. Депозитна ставка для гривні знизилась на 0,2 в.п. і складає 13,7% річних.

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Валютний депозитний портфель зменшився на $200 млн (2%) і склав $9,5 млрд – 358,7 млрд в гривнєвому еквіваленті. Середня ставка для валютних заощаджень залишається без змін – 1,1% річних.