Украинцы забрали с депозитов 27 млрд грн. Данные НБУ

В январе украинцы забрали с банковских сбережений 27,4 млрд грн

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Общий депозитный портфель по банковской системе, согласно данным НБУ, в январе снизился на 27,4 млрд грн (2,5%) и составляет 1,05 трлн грн.

С гривневых депозитов украинцы забрали 18,8 млрд грн (2,6%). Депозитный портфель в национальной валюте составляет 692,2 млрд. грн. Депозитная ставка для гривни снизилась на 0,2 п.п. и составляет 13,7% годовых.

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Валютный депозитный портфель уменьшился на $200 млн (2%) и составил $9,5 млрд – 358,7 млрд в гривневом эквиваленте. Средняя ставка для валютных сбережений остается без изменений – 1,1% годовых.



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