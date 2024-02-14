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МВФ запустив новий фонд для України з бюджетом $65 млн

Міжнародний валютний фонд за гроші донорів створив Фонд розвитку потенціалу України
Андрій Водяний Андрій Водяний
Cтарший редактор новин
МВФ запустив новий фонд для України з бюджетом $65 млн
Фото: Мінфін

Міжнародний валютний фонд запустив новий цільовий фонд для України із запланованим бюджетом $65 млн, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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Фонд розвитку потенціалу України (Ukraine Capacity Development Fund, UCDF) розпочав роботу 13 лютого, його інавгураційне засідання відбулося за участі заступниці директора європейського департаменту МВФ Уми Рамакрішнан.

Гроші з фонду UCDF будуть спрямовані на проведення економічних та фінансових реформ, таких як покращення монетарної політики й збору податків, зміцнення фінансової доброчесності, боротьба з корупцією, а також на технічну допомогу з макроекономічних питань.

Фонд підтримується урядами Японії, Нідерландів, Словаччини, Латвії, Литви та Ірландії.

На момент запуску фонду внески донорів становлять $16,5 млн.

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