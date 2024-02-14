МВФ запустив новий фонд для України з бюджетом $65 млн
Міжнародний валютний фонд запустив новий цільовий фонд для України із запланованим бюджетом $65 млн, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Фонд розвитку потенціалу України (Ukraine Capacity Development Fund, UCDF) розпочав роботу 13 лютого, його інавгураційне засідання відбулося за участі заступниці директора європейського департаменту МВФ Уми Рамакрішнан.
Гроші з фонду UCDF будуть спрямовані на проведення економічних та фінансових реформ, таких як покращення монетарної політики й збору податків, зміцнення фінансової доброчесності, боротьба з корупцією, а також на технічну допомогу з макроекономічних питань.
Фонд підтримується урядами Японії, Нідерландів, Словаччини, Латвії, Литви та Ірландії.
На момент запуску фонду внески донорів становлять $16,5 млн.
- Україна з кінця грудня не отримує фінансову допомогу з боку свого найбільшого партнера Євросоюзу, транші відновляться лише в березні. Останній транш допомоги від США, другого за величиною донора, надійшов ще у жовтні 2023 року.
- МВФ останній на сьогодні транш виділив у грудні, в кінці цього тижня почнуться переговори про четвертий транш.