Фон дер Ляєн підтвердила: Україна отримає від Євросоюзу перший транш у березні
Рада Євросоюзу і Європейський парламент у понеділок, 5 лютого, досягли попередньої домовленості про запуск нової фінансової програми Ukraine Facility в розмірі 50 млрд євро. Це ще не остаточне затвердження, але важливий крок на шляху до виділення першого траншу вже в березні, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Європа вірна своєму слову. Ми будемо продовжувати забезпечувати вкрай необхідне і прогнозоване фінансування для нашого відважного партнера та кандидата на членство. Ми плануємо почати виплати в березні", – написала вона у Twitter.
Last night’s political agreement on the €50 billion Ukraine Facility is a major step forward.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2024
Europe is true to its word.
We will continue to deliver much-needed funding and predictability for our brave partner and aspiring member.
We aim to start payments in March.
Україна розраховує, що сума першого траншу становитиме 4,5 млрд євро.
Ці транші будуть виплачувати на щоквартальній основні, а не щомісячній, як раніше.
Загальний бюджет Ukraine Facility – 50 млрд євро на чотири роки, серед яких 17 млрд євро у вигляді грантів, які не потрібно буде повертати. Україна отримуватиме гроші за умови виконання погоджених реформ та дотримання демократичних принципів, включно з багатопартійною парламентською системою, верховенством права та гарантіями дотримання прав людини, зокрема прав національних меншин.
- Останній транш від Євросоюзу в межах попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня. У 2023 році Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили більш ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави.