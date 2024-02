Фон дер Ляєн підтвердила: Україна отримає від Євросоюзу перший транш у березні

Рада Євросоюзу і Європейський парламент у понеділок, 5 лютого, досягли попередньої домовленості про запуск нової фінансової програми Ukraine Facility в розмірі 50 млрд євро. Це ще не остаточне затвердження, але важливий крок на шляху до виділення першого траншу вже в березні, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Європа вірна своєму слову. Ми будемо продовжувати забезпечувати вкрай необхідне і прогнозоване фінансування для нашого відважного партнера та кандидата на членство. Ми плануємо почати виплати в березні", – написала вона у Twitter.

Last night’s political agreement on the €50 billion Ukraine Facility is a major step forward.



Europe is true to its word.



We will continue to deliver much-needed funding and predictability for our brave partner and aspiring member.



We aim to start payments in March.