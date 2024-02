Фон дер Ляйен подтвердила: Украина получит от Евросоюза первый транш в марте

Совет Евросоюза и Европейский парламент в понедельник, 5 февраля, достигли предварительной договоренности о запуске новой финансовой программы Ukraine Facility в размере 50 млрд евро. Это еще не окончательное утверждение, но важный шаг на пути к выделению первого транша уже в марте, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европа верна своему слову. Мы будем продолжать обеспечивать крайне необходимое и прогнозируемое финансирование для нашего отважного партнера и кандидата на членство. Мы планируем начать выплаты в марте", — написала она в Twitter.

Last night’s political agreement on the €50 billion Ukraine Facility is a major step forward.



Europe is true to its word.



We will continue to deliver much-needed funding and predictability for our brave partner and aspiring member.



We aim to start payments in March.