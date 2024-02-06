Фон дер Ляйен подтвердила: Украина получит от Евросоюза первый транш в марте
Совет Евросоюза и Европейский парламент в понедельник, 5 февраля, достигли предварительной договоренности о запуске новой финансовой программы Ukraine Facility в размере 50 млрд евро. Это еще не окончательное утверждение, но важный шаг на пути к выделению первого транша уже в марте, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европа верна своему слову. Мы будем продолжать обеспечивать крайне необходимое и прогнозируемое финансирование для нашего отважного партнера и кандидата на членство. Мы планируем начать выплаты в марте", — написала она в Twitter.
Last night’s political agreement on the €50 billion Ukraine Facility is a major step forward.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2024
Europe is true to its word.
We will continue to deliver much-needed funding and predictability for our brave partner and aspiring member.
We aim to start payments in March.
Украина рассчитывает, что сумма первого транша составит 4,5 млрд евро.
Эти транши будут выплачивать на ежеквартальной основе, а не ежемесячной, как раньше.
Общий бюджет Ukraine Facility – 50 млрд евро на четыре года, среди которых 17 млрд евро в виде грантов, их не нужно будет возвращать. Украина будет получать деньги при условии выполнения согласованных реформ и соблюдения демократических принципов, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство права и гарантии соблюдения прав человека, в том числе прав национальных меньшинств.
- Последний транш от Евросоюза в рамках предыдущей 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря. В 2023 году Европейский Союз стал самым большим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства.