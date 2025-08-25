59,5 млн активних банківських карток є в українців, з них понад 53% – відкриті у ПриватБанку. Про це свідчать дані дослідження агенції візуальних комунікацій Top Lead.

Як рахували Джерело даних – Національний банк України станом на липень 2025 року. Активною вважається та картка, за якою була хоча б одна видаткова операція за місяць. Джерело даних – Національний банк України станом на липень 2025 року. Активною вважається та картка, за якою була хоча б одна видаткова операція за місяць.

Топ банків за активними картками

З усієї кількості активних карток в Україні – 97% припадає на 10 банків.

На першому місці за кількістю активних карток і з великим відривом йде ПриватБанк – 32 млн карток, на другому місці – monobank, у якого 9,7 млн активних карток. Трійку лідерів замикає Ощадбанк з 8 млн активних карток.

Інфографіка: Top Lead

У наступних банках кількість активних карток значно менша. Зокрема, у Райффайзен Банку – 2,4 млн карток, в А-Банку – 1,8 млн, у ПУМБ – 1,4 млн, а в UKRSIBBANK – 0,9 млн.