ПриватБанк і monobank лідирують: скільки активних карток мають українці у 2025 році
59,5 млн активних банківських карток є в українців, з них понад 53% – відкриті у ПриватБанку. Про це свідчать дані дослідження агенції візуальних комунікацій Top Lead.
Як рахувалиДжерело даних – Національний банк України станом на липень 2025 року. Активною вважається та картка, за якою була хоча б одна видаткова операція за місяць.
Топ банків за активними картками
З усієї кількості активних карток в Україні – 97% припадає на 10 банків.
На першому місці за кількістю активних карток і з великим відривом йде ПриватБанк – 32 млн карток, на другому місці – monobank, у якого 9,7 млн активних карток. Трійку лідерів замикає Ощадбанк з 8 млн активних карток.
У наступних банках кількість активних карток значно менша. Зокрема, у Райффайзен Банку – 2,4 млн карток, в А-Банку – 1,8 млн, у ПУМБ – 1,4 млн, а в UKRSIBBANK – 0,9 млн.
- За перший квартал 2025 року кількість діючих платіжних карток в Україні зросла на 4,1%, або на 5,42 млн штук, досягнувши позначки 137,4 млн. Водночас приріст активних карток, якими здійснювалися операції хоча б раз на місяць, склав лише 1,2% – тобто на 0,71 млн, до 59,4 млн.
