У украинцев 59,5 млн активных банковских карт, из них более 53% открыты в ПриватБанке. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства визуальных коммуникаций Top Lead.

Как считали Источник данных – Национальный банк Украины по состоянию на июль 2025 года. Активной считается карта, по которой была совершена хотя бы одна расходная операция за месяц.

Топ банков по количеству активных карт

Из общего числа активных карт в Украине 97% приходится на 10 банков.

На первом месте по количеству активных карт и с большим отрывом находится ПриватБанк – 32 млн карт, на втором месте – monobank, у которого 9,7 млн активных карт. Тройку лидеров замыкает Ощадбанк с 8 млн активных карт.

Инфографика: Top Lead

В следующих банках количество активных карт значительно меньше. В частности, в Райффайзен Банке – 2,4 млн карт, в А-Банке – 1,8 млн, в ПУМБ – 1,4 млн, а в UKRSIBBANK – 0,9 млн.