В Україну приїхала команда МВФ. Починається підготовка до четвертого траншу
Україна і Міжнародний валютний фонд почнуть переговори про виділення четвертого траншу в межах кредитної програми розширеного фінансування (EFF) наприкінці цього тижня. Перед цим зустрічі з представниками влади України проведе команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступницею директора європейського департаменту МВФ, розказав у коментарі журналістам постійний представник фонду Ваграм Степанян.
Переговори за участі Рамакрішнан стосуватимуться цілей економічної політики влади України та викликів, що стоять перед економікою України.
Команда МВФ 13 лютого також братиме участь в інаугураційному засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. На цій зустрічі говоритимуть про пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримки з боку МВФ цього завдання.
Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.
- Перший транш у розмірі $2,7 млрд Україна отримала від МВФ одразу після затвердження програми загальним обсягом $15,6 млрд на початку квітня 2023 року, другий транш в розмірі $890 млн – наприкінці червня.
- 11 грудня МВФ схвалив Україні третій транш в межах кредитної програми, його розмір теж становив $900 млн.
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