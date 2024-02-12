В Україну приїхала команда МВФ. Починається підготовка до четвертого траншу

Заступниця європейського директора МВФ приїхала до Києва. В кінці тижня почнуться дискусії в межах третього перегляду кредитної програми

Фото: Мінфін

Україна і Міжнародний валютний фонд почнуть переговори про виділення четвертого траншу в межах кредитної програми розширеного фінансування (EFF) наприкінці цього тижня. Перед цим зустрічі з представниками влади України проведе команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступницею директора європейського департаменту МВФ, розказав у коментарі журналістам постійний представник фонду Ваграм Степанян.

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Переговори за участі Рамакрішнан стосуватимуться цілей економічної політики влади України та викликів, що стоять перед економікою України.

Команда МВФ 13 лютого також братиме участь в інаугураційному засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. На цій зустрічі говоритимуть про пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримки з боку МВФ цього завдання.

Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.

Перший транш у розмірі $2,7 млрд Україна отримала від МВФ одразу після затвердження програми загальним обсягом $15,6 млрд на початку квітня 2023 року, другий транш в розмірі $890 млн – наприкінці червня.

11 грудня МВФ схвалив Україні третій транш в межах кредитної програми, його розмір теж становив $900 млн.

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